Víctor Sánchez Espinosa  lamenta que “hombres quieran parecerse a mujeres”

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió oraciones por el descanso eterno de las personas que perdieron la vida en distintas tragedias ocurridas en Puebla y otras entidades del país, durante la misa dominical celebrada en la Catedral poblana.

En la celebración eucarística, el prelado encomendó las almas del comandante Agustín Malo Martínez, así como de Silvia Gracidas, Concepción Márquez y Claudia Bonilla, quienes fallecieron a causa del desbordamiento del río Atoyac.

También elevó una oración por las personas originarias de Chignautla que perdieron la vida durante el accidente registrado en la gruta de Chichicazapa, en el municipio de Cuetzalan, así como por el periodista y activista ambiental Alex Serna, asesinado recientemente en el estado de Guerrero.

Durante su homilía, Sánchez Espinosa también expresó su preocupación por lo que consideró una pérdida de la identidad entre hombres y mujeres, al afirmar que actualmente “los hombres quieren parecerse a las mujeres y viceversa”.

El arzobispo señaló que una de las recomendaciones del papa León XIV es cuidar “la casa común”, recordando que el hombre y la mujer representan la creación más hermosa de Dios.

En ese contexto, compartió una reflexión que, dijo, escuchó de un cardenal africano:

“No hay cosa más hermosa de la creación que la mujer, y las flores están después. No hay cosa más hermosa de la creación que la mujer, y lo más triste es que un hombre se quiera parecer a una mujer. Significa mucho, con todo respeto a quien piense distinto… Lo más hermoso de la creación es la mujer, y después siguen las flores, los árboles, y lo más triste es que un hombre quiera parecerse a una mujer, o al revés, con todo respeto a los que piensan de distinta manera”.

Por otra parte, desde la Catedral de Puebla reconoció que las lluvias recientes han provocado inundaciones en diversas regiones del estado; sin embargo, destacó que en la Mixteca poblana las precipitaciones han beneficiado al campo.

“Los campesinos están muy contentos por sus campos”, comentó.

Finalmente, recordó que durante las últimas semanas la iglesia ha celebrado diversas festividades patronales y anunció que el próximo 16 de julio se conmemorará a la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas con mayor arraigo entre los fieles católicos.