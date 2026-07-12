Inseguridad en colonias de la Romero Vargas, admitió el secretario de Seguridad Ciudadana en Puebla capital 

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana en Puebla capital, Félix Pallares Miranda, reconoció inseguridad en las colonias Azcapotzalco, Getsemaní, Villa Olímpica y de la Fuente.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, informó que sostuvieron una reunión con el titular de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González, la presidenta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, Diana de Bernardo Romero y gente de Cuautlancingo por la inseguridad en cinco colonias que colindan con este municipio, en la franja limítrofe con Cuautlancingo.

La presidenta auxiliar de Romero Vargas, en sesión de la comisión de Seguridad y justicia de cabildo, señaló que las colonias son víctimas de diferentes delitos.