La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhorta a la población a mantenerse atenta y reforzar las medidas de autoprotección, debido a que las lluvias registradas de manera continua durante las últimas semanas han incrementado la humedad y saturación del suelo, lo que eleva la probabilidad de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves, deslizamientos de laderas y encharcamientos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Michoacán (centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora (este), Chihuahua (este, oeste y sur), Coahuila (norte), Durango (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Colima, Chiapas (costa) y Tabasco (oeste).

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Sinaloa (sur), Zacatecas (oeste) y Estado de México (suroeste); intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur y Aguascalientes.

Ante estas condiciones, la CNPC recomienda evitar cruzar ríos, arroyos, vados, calles inundadas o cualquier corriente de agua, ya sea a pie o en vehículo, ya que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles. Quienes habitan en zonas de ladera deben permanecer atentos a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes, filtraciones de agua y ruidos inusuales, y reportarlas de inmediato a las autoridades.

Se recomienda conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar transitar por zonas con acumulación de agua o con baja visibilidad. En caso de habitar cerca de un río, arroyo, presa o cualquier cuerpo de agua, es importante mantenerse informado sobre sus niveles y atender oportunamente los avisos de evacuación que emitan las autoridades.

Se invita a las familias a actualizar su Plan Familiar de Protección Civil, preparar su Mochila de Emergencia, definir puntos de reunión, identificar las rutas de evacuación y ubicar el refugio temporal más cercano, a fin de actuar de manera organizada y oportuna en caso de una emergencia.