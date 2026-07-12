Encuentran el tercer cadáver de persona desaparecida en gruta de Cuetzalan

- Pero no han podido extraerlo
Sadit González
El ayuntamiento de Cuetzalan confirmó que encontraron el tercer cadáver entre las personas desaparecidas el pasado martes en la gruta Chichicazapan.
Sin embargo, no han podido extraerlos aún.
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