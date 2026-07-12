Alumnos BUAP combaten la desnutrición

A través de botanas a base de grillos, altas en proteína

Desde Puebla

Desde un enfoque multidisciplinario y con el propósito de combatir la malnutrición infantil con alimentos funcionales, basándose en un entorno de producción inteligente, estudiantes BUAP formaron una startup biotecnológica y de transformación de materias primas llamada Protavia, que significa innovación, vida y proteína.

Los integrantes de este proyecto son Eruviel Alejandro Olivares Rendón y Axel Alejandro Ramírez Martínez de Biotecnología; Frida Lizet Guarneros Ramírez de Comercio Internacional y Alondra Terrazas Araoz de Administración y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas.

En un primer momento su propuesta se enfocó en la producción de grillo para desarrollar alimentos funcionales ricos en proteínas y vitaminas. Con apoyo de la Incubadora BUAP y de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo) diseñaron granjas modulares para criar a este insecto, el cual transformaron en proteína entomológica, adicionada con proteína vegetal para generar botanas que no sacrifican el sabor.

“Creamos botanas que les gustan a niños y adultos con sabores como taco, sal y limón, y fuego (chile), sin sacrificar el sabor. Tenemos estandarizada la fórmula, lo que incluye pulverizar las materias primas y obtener una harina que se transforma en churritos Protavia”.

En su investigación detectaron que el grillo tiene un alto grado de proteína por porción, incluso superior a la carne roja, además gasta menos agua y espacio para su crianza.

De granjas modulares a producción inteligente

Posteriormente su modelo evolucionó de granjas modulares a otros entornos de producción inteligente, apoyados en parámetros de monitoreo remoto y próximamente en automatización, con la intención de comercializar estos sistemas en el sector Agrotech.

En cuanto a sus granjas modulares, éstas constan de cuatro espacios en los que se controla la crianza con parámetros de verificación, a través de sensores que miden alimento, luz, humedad, temperatura, entre otros aspectos que permiten un ambiente ideal e inocuo para que se desarrollen, todo controlado desde una aplicación.

Su modelo permitirá hacer la transferencia tecnológica y de conocimiento de estos entornos de producción, a costos muy bajos, además de una guía personalizada para posibles productores, la cual contiene todos los datos reales recabados a partir de monitoreo: “En Protavia englobamos varios objetivos con una trazabilidad única, ya que pasamos de ser sólo harinas a un esquema de Foodtech y Agrotech”, aseguran.

Su proyecto fue reconocido en la competencia de Hult Prize México 2026, también por el Aspire Institute fundado por la Facultad de Negocios de Harvard. Participaron en el Walmart Agro day Fest 2026 y se presentarán en las finales del Enactus AgroYouth 2026 en Ciudad de México, en agosto.

Semillas del Futuro, educación integral

Finalmente, “Semillas del Futuro” es otra parte de este modelo integral, que ofrece de forma gratuita conocimiento (workshops) de educación nutricional a niños de escuelas primarias y secundarias, donde también obsequian muestras de los snacks, de esa manera construyen conciencia alimentaria desde temprana edad.