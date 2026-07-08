Egipto estalla contra la FIFA: “¿Si quieren que Argentina gane, para qué invitan a los demás?”

Hossam Hassan y Mostafa Ziko lanzaron durísimas acusaciones tras la eliminación de los Faraones ante la Albiceleste

Leonardo Guzmán Hernández

La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un ambiente de enorme polémica. Después de desperdiciar una ventaja de 2-0 y caer 3-2, el director técnico Hossam Hassan y el delantero Mostafa Ziko cargaron duramente contra el arbitraje y la FIFA, asegurando que el partido estuvo condicionado para favorecer al vigente campeón del mundo. Sus declaraciones dieron la vuelta al mundo y reavivaron el debate sobre las decisiones arbitrales durante el encuentro.

El más explosivo fue Hossam Hassan, quien no ocultó su molestia durante la conferencia de prensa posterior al partido. “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos para venir a participar?”, declaró el estratega egipcio. Posteriormente insistió en que “en el fútbol muchas cosas se deciden fuera del campo, según los intereses, y lo que ha pasado hoy es injusto. Egipto merecía clasificar, fuimos superiores a Argentina. Todo es cuestión de marketing y dinero; ellos quieren que Messi sea campeón del mundo”. El técnico también cuestionó la anulación de un gol de Mostafa Ziko y un penalti que, a su juicio, nunca fue revisado por el VAR.

Por su parte, Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio y de otro tanto invalidado por el VAR, respaldó las palabras de su entrenador y aseguró que el arbitraje fue determinante en el resultado. “El árbitro desperdició el esfuerzo de todo un país. Desde el inicio del partido estuvo en nuestra contra. El torneo ya está dirigido”, afirmó el atacante, quien además pidió disculpas a la afición egipcia por no haber podido culminar una actuación histórica. Mientras tanto, la FIFA no ha emitido comentarios sobre las acusaciones, aunque el encuentro continúa generando un intenso debate entre aficionados y especialistas alrededor del mundo.