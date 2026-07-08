Investigan asesinato de hombre calcinado en el Periférico Ecológico y Chapulco

Desde Puebla

Esta mañana, hubo un fuerte operativo en Las Torres.

Autoridades aseguraron dos inmuebles entre la 10 y la 14 Sur en la ciudad de Puebla, específicamente en Granjas de San Isidro.

En el lugar hubo presencia de la Fiscalía General de Puebla, Guardia Nacional y una camioneta del SEMEFO.

De manera preliminar, se sabe que este cateo fue parte de las investigaciones por el homicidio de un hombre calcinado al interior de un vehículo en la zona de Periférico y Chapulco.