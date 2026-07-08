Sigue la búsqueda de cuatro personas atrapadas en la Gruta de Chichicazapa, Cuetzalan

Erika Méndez
La coordinación estatal de Protección Civil instaló un Sistema de Comando de Incidentes en Cuetzalan, para el rescate de familia atrapada en la Gruta de Chichicazapa.
Este miércoles, el coordinador Bernabé López Santos se presentó donde siete personas quedaron atrapadas el pasado martes por el incremento del caudal del río subterráneo.
Informó que hasta el momento han sido rescatadas tres personas con vida; sin embargo, cuatro más continúan atrapadas.
Ante ello, han incorporado personal especializado en buceo y rapel, para maniobras técnicas en condiciones adversas.
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