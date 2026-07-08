Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex; fue captado golpeando a su esposa

EL UNIVERSAL

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, fue detenido esta tarde por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así aparece en el Registro Nacional de Detenciones consultado por EL UNIVERSAL.

Rodríguez Padilla fue detenido en la calle Monte Albán, número 20, frente a un café en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, este martes 7 de julio a las 17:32 horas, según el reporte.

El Registro Nacional de Detenciones describe al exfuncionario con una estatura de 1.78, tez blanca, cabello blanco, playera blanca y pantalón de vestir.

Rodríguez Padilla es acusado de violencia intrafamiliar

Su esposa, la ingeniera María Felicia Jiménez Lavie, denunció la violencia física de lo que era víctima y pidió protección a las autoridades. Exhibió con un video una golpiza de Rodríguez Padilla ocurrida en Morelos.

La agresión del 15 de marzo que se muestra en los videos que circulan en redes sociales no fue un hecho aislado, “sino la cúspide de una escalada iniciada en 2022 con abusos verbales y físicos”, incluyendo un incidente donde su esposo le encajó un bolígrafo en la mano.

“Primero fueron ofensas verbales, después una cachetada, empujones, pero como esta, que fue muy brutal, inclusive estuve varios días con mucho dolor al caminar”.

Sheinbaum se pronuncia tras video de violencia de exdirector de Pemex

El 29 de junio la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a aplicar todo el peso de la ley ante la denuncia de violencia familiar por parte de María Felicia, esposa de Rodríguez Padilla, y aseguró que no se protegería a nadie frente a un acto como este.

Dijo que como este acto de violencia ocurrió en Morelos sería la Fiscalía General del Estado de Morelos la encargada de investigar el caso y quien determinará la sanción penal al exdirector de Pemex.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, María Felicia dijo que la denuncia por violencia intrafamiliar fue levantada en la Ciudad de México.