¿Hasta qué día estará abierto el FIFA Fan Fest en el Zócalo tras la eliminación de México?

RÉCORD

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no marcará el final de la fiesta futbolera en la Ciudad de México. El Gobierno capitalino confirmó que el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo permanecerá abierto para que los aficionados sigan disfrutando de la Copa del Mundo hasta su conclusión.

El espacio, ubicado frente a Palacio Nacional, mantendrá en funcionamiento su pantalla gigante de 510 metros cuadrados, donde se transmitirán todos los encuentros restantes del torneo hasta el 19 de julio. Además, la programación incluirá conciertos, actividades recreativas y eventos culturales sin costo para los asistentes.

¿Qué pasará con las pantallas gigantes de Paseo de la Reforma?

Mientras el Zócalo continuará siendo el principal punto de reunión para seguir el Mundial, las mega pantallas instaladas en Paseo de la Reforma comenzarán a retirarse de forma gradual. Las autoridades explicaron que estos espacios fueron colocados de manera temporal para distribuir a los asistentes durante los partidos de la Selección Mexicana y evitar concentraciones masivas.

Gracias a esta estrategia, más de un millón de aficionados pudieron disfrutar de los encuentros del combinado nacional en distintos puntos de la ciudad, reduciendo la presión sobre una sola sede y favoreciendo la movilidad y la seguridad durante el torneo.

Sin embargo, el ambiente mundialista no desaparecerá con el retiro de estas pantallas. El Gobierno de la Ciudad de México informó que las actividades relacionadas con la Copa del Mundo continuarán en distintos espacios públicos para que la afición siga viviendo la emoción del torneo.

Los Festivales Futboleros seguirán en las 16 alcaldías

Como parte de las actividades programadas, permanecerán en operación 35 Festivales Futboleros comunitarios distribuidos en las 16 alcaldías de la capital. En estos espacios se desarrollarán torneos locales, muestras de gastronomía y diversas actividades recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan que el futbol siga siendo un punto de encuentro para las familias, promoviendo la convivencia y el uso de los espacios públicos durante los últimos días del Mundial.

De esta manera, aunque la Selección Mexicana ya no continúa en la competencia, la Ciudad de México mantendrá vivo el ambiente de la Copa del Mundo hasta el 19 de julio, con el FIFA Fan Fest del Zócalo como sede principal y actividades gratuitas distribuidas en toda la capital.