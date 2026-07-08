Sheinbaum presenta 12 logros de México en materia económica; resalta inversión extranjera y aumento salarial

La Presidenta también celebró récord histórico en empleos formales y repuntes en actividades industriales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que México se haya colocado entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa y entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayores incrementos a los salarios desde 2018.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo enumeró 12 logros de México en materia económica:

.- México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa.

directa. 2.- México, primer lugar entre los países de la OCDE con mayores incrementos a los salarios desde 2018.

con mayores incrementos a los desde 2018. 3.- México, con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la OCDE , solo detrás de Japón .

, solo detrás de . 4.- Récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22 millones 779 mil 704.

en junio de 2026, con 22 millones 779 mil 704. 5.- Salarios de cotización más altos de la historia, con 669 pesos diarios; 6.4% por encima del año anterior.

más altos de la historia, con 669 pesos diarios; 6.4% por encima del año anterior. 6.- El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares. “Cifra histórica, seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos”.

y alcanzó 839 mil millones de dólares. “Cifra histórica, seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos”. 7.- México vende más al mundo: Las exportaciones alcanzaron el récord histórico de 723 mil millones de dólares.

alcanzaron el récord histórico de 723 mil millones de dólares. 8.- En abril de 2026, la inversión fija tuvo un crecimiento de 5.1% respecto al año anterior.

9.- El indicador mensual de consumo privado creció 2.1% respecto al año anterior.

10.- La actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo.

11.- La actividad industrial repunta en abril y alcanza su mayor nivel desde octubre de 2024.

12.- La inflación sigue bajando, llegó a 3.6% su menor nivel en ocho meses.

Hay una reducción de la desigualdad en México, aseguró al mencionar que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza. También afirmó que la distribución de la riqueza va con aumento salarial.

La fórmula para lograr estos 12 puntos, mencionó la presidenta Sheinbaum, son ser muy responsables en el gasto público e inversión; garantizar los indicadores macroeconómicos; y el humanismo mexicano porque en 36 años no aumentó el salario mínimo.