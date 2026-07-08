¿Quién transmite Francia vs. Marruecos? Horario y canal de cuartos de final de la Copa Mundial 2026

MEDIO TIEMPO

Hemos entrado a la recta final de la Copa del Mundo 2026 con el arranque de los Cuartos de Final, y para abrir la ronda eliminatoria tendremos un reencuentro que promete ser un duelo electrizante: Francia vs. Marruecos.

Mbappé y Les Bleus se vuelven a encontrar con Brahim Díaz y los Leones del Atlas, esta vez por el pase a las semifinales del Mundial 2026 y con escuadras muy diferentes a las de hace 4 años, pero con el mismo objetivo; conoce los horarios y canales de transmisión.

Francia vs. Marruecos, un reencuentro electrizante

Didier Deschamps y los Galos sigue con paso imparable, pues tras medirse ante Paraguay en los Octavos de Final e imponerse 1-0 (con gol de Mbappé) conquistó su octava victoria en esta instancia. Además, Deschamps cosechó su décima victoria en fases finales.

Por otro lado, Mohamed Ouahbi y los Leones del Atlas volvieron a tener una victoria imponente sobre Canadá, esta vez en los Octavos de Final donde vencieron 3-0 (doblete de Ounahi y Rahimi), cosechando apenas su segundo triunfo en esta instancia.

¿A qué hora y quién transmite Francia vs. Marruecos?

El partido de Francia vs. Marruecos por los Cuartos de Final del Mundial 2026 se jugará el jueves 9 de julio en punto de las 14:00 horas (centro de México), y podrás verlo en vivo por los siguientes canales de transmisión:

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN

Streaming: Azteca Deportes (app), VIX Premium