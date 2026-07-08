Muere un hijo de El Santo: quién fue Héctor Rodolfo Guzmán y el legado que deja a la lucha libre

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La lucha libre mexicana volvió a vestirse de luto, después de que se dio a conocer la noticia de que Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, hijo del legendario El Santo, falleció el pasado domingo, noticia que fue confirmada por su familia a través de una esquela difundida en redes sociales y que rápidamente generó muestras de solidaridad dentro del mundo del deporte y el entretenimiento.

¿Quién era Héctor Rodolfo Guzmán?

Aunque Héctor Rodolfo Guzmán no desarrolló una carrera profesional sobre los cuadriláteros como otros integrantes de su familia, su nombre siempre estuvo ligado a una de las dinastías más emblemáticas de la lucha libre mexicana.

Además de ser hijo del llamado Enmascarado de Plata, fue padre del luchador Axel, quien en los últimos años ha mantenido viva la tradición familiar dentro del pancracio nacional.

Hasta el momento, los familiares no han dado a conocer las causas del fallecimiento. La información compartida se limitó a confirmar su muerte y a informar que los servicios funerarios se realizan en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y personas cercanas pueden despedirse de él en un ambiente privado.

La noticia provocó una inmediata reacción entre aficionados, promotores y figuras de la lucha libre, quienes expresaron sus condolencias y recordaron la importancia que la familia Guzmán ha tenido para el desarrollo de este deporte-espectáculo.

Diversos mensajes coincidieron en destacar que, más allá de los reflectores, Héctor Rodolfo formó parte de una estirpe que ayudó a construir la identidad de la lucha libre mexicana y a proyectarla internacionalmente.

Hablar de la familia Guzmán es hablar de una parte fundamental de la historia del deporte en México. El Santo, considerado por muchos como el luchador más importante de todos los tiempos, trascendió el cuadrilátero para convertirse en un fenómeno cultural gracias a sus históricas rivalidades, su invicto personaje enmascarado y una exitosa carrera cinematográfica que lo convirtió en un ícono popular dentro y fuera del país.

Ese legado fue retomado por El Hijo del Santo, quien durante décadas defendió la máscara y el prestigio de la dinastía, consolidándose también como una figura estelar de la lucha libre nacional e internacional. Posteriormente, una nueva generación apareció con Axel, quien ha continuado representando el apellido Guzmán sobre los encordados y mantiene viva la conexión con una de las familias más influyentes del pancracio.