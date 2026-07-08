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Tres heridos en accidente en la carretera federal México Tuxpan

By Roberto Desachy / 8 julio, 2026

Abelardo Domínguez

Tres heridos, al aparecer uno de gravedad, dejó accidente sobre la carretera federal México Tuxpan, a la altura de la Recta del Paraíso en Huauchinango.

Camión volcó sobre la curva y chocó contra un vehículo.

Hay personas lesionadas en el lugar.

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