El Mundial se toma un respiro: por primera vez no habrá futbol tras semanas de actividad

• Después de 27 días consecutivos con partidos, la Copa del Mundo 2026 tendrá una jornada sin encuentros

Leonardo Guzmán Hernández

Por primera vez desde el silbatazo inicial del Mundial 2026, los aficionados no tendrán futbol para disfrutar. Tras 27 días consecutivos de actividad, la FIFA programó este miércoles 8 de julio como jornada de descanso, poniendo fin a una racha ininterrumpida de partidos que comenzó con el arranque del torneo el pasado 11 de junio. La pausa llega una vez concluidos los octavos de final y antes del inicio de los cuartos de final.

A diferencia de las fases anteriores, donde el gran número de selecciones permitió disputar encuentros todos los días, el calendario cambia drásticamente al quedar únicamente ocho equipos con vida.

La reducción de partidos hace necesario un descanso para que las selecciones recuperen fuerzas y preparen los compromisos que definirán a los semifinalistas.

Además, este día permitirá a las ciudades sede realizar ajustes logísticos antes de recibir la siguiente ronda del campeonato.

La actividad volverá el jueves 9 de julio, cuando arranquen los cuartos de final del Mundial 2026.

A partir de esta instancia, cada encuentro será una auténtica final, ya que únicamente cuatro selecciones conseguirán mantenerse en la lucha por levantar el trofeo más importante del futbol mundial.

Tras casi un mes de emociones diarias, el Mundial hace una pausa… antes de entrar en su etapa más emocionante.