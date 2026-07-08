Designa Congreso del estado nuevos titulares del área Jurídica y Servicios Legislativos

Desde Puebla

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado designó a Jesús Ignacio Becerra Rojas-Vértiz como titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, y a Paola Mayte Gorzo Lozada como titular de la Dirección General de Servicios Legislativos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, quien destacó el refuerzo a las áreas para ofrecer mejores resultados a las y los poblanos.

Jesús Ignacio Becerra Rojas-Vértiz es Licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc. Formó parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, fue director general de Servicios Legislativos del Congreso y ha sido consultor en derecho electoral, derecho constitucional, técnica legislativa, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Paola Mayte Gorzo Lozada es Licenciada en Derecho y Maestra en Gobernanza y Globalización con especialidad en Gestión Internacional. Fue directora general de Tenencia de la Tierra y Población, y directora general del Registro del Estado Civil de las Personas del Estado de Puebla.