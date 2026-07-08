En Puebla se podría crear un sistema de bicicletas públicas

Erika Méndez
El gobierno de Puebla está trabajando en el diseño de un sistema para las bicicletas públicas del estado, informó el director de Yankuilotl, Langtzú López Miro Castorena.
En conferencia de prensa, dijo que están enfocados en fortalecer el desarrollo tecnológico, industrial y digital, con un proyecto de alto impacto y servicios especializados.
Precisó que sumado a ello, laboran en el Centro de Ensamblaje de Semiconductores y una fábrica de sofware.
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