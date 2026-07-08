OFICIAL: Rafael Márquez es el nuevo entrenador de la selección rumbo al Mundial 2030

• La FMF confirma el relevo generacional tras la salida de Javier Aguirre

Leonardo Guzmán Hernández

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció oficialmente que Rafael Márquez será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana de cara al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. La decisión ya estaba contemplada desde agosto de 2024, cuando el histórico exdefensor fue nombrado auxiliar técnico de Javier Aguirre como parte de un proyecto de transición que buscaba garantizar continuidad en el banquillo nacional.

La llegada de Márquez no representa una sorpresa dentro del futbol mexicano. Durante casi dos años trabajó de la mano del “Vasco” Aguirre, participando en la conquista de la Concacaf Nations League, la Copa Oro y acompañando al Tricolor durante el Mundial 2026, donde México firmó una fase de grupos perfecta y alcanzó los octavos de final.

Tras la eliminación frente a Inglaterra, Aguirre confirmó el final de su tercera etapa al frente de la Selección y expresó públicamente su respaldo a quien ahora será su sucesor.

Como entrenador, Rafael Márquez ha construido su carrera principalmente en Europa. Tras iniciar su formación en categorías juveniles, asumió el mando del Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde destacó por el desarrollo de jóvenes talentos y por implementar una propuesta de juego basada en la posesión y la intensidad táctica.

Ahora afrontará el reto más importante de su carrera: devolver a México al protagonismo internacional y preparar al equipo para disputar el Mundial de 2030, con el objetivo de romper la histórica barrera de los octavos de final y consolidar un proyecto competitivo a largo plazo.