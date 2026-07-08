Gobierno de Puebla reconoce trayectoria internacional por la economía social

-Junto con el Congreso de Puebla se distinguió al doctor José Luis Rhi-Sausi por sus aportaciones al cooperativismo y al desarrollo territorial.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier entregó un agradecimiento al Dr. José Luis Rhi-Sausi por su destacada trayectoria internacional en la promoción del cooperativismo, la economía social, el desarrollo territorial y la colaboración entre México, América Latina y Europa.

La distinción tuvo lugar durante la conferencia celebrada en el auditorio del Congreso del Estado, con la asistencia de cooperativistas, académicos y estudiantes interesados en fortalecer este modelo de crecimiento.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que la trayectoria del Dr. José Luis Rhi-Sausi constituye un referente internacional por su contribución al fortalecimiento de cooperativas, al impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a la construcción de alianzas que generan oportunidades para miles de personas.

Señaló que su visión confirma que el incremento económico alcanza su mayor propósito cuando coloca a las personas en el centro de las políticas públicas y promueve una prosperidad compartida desde los territorios.

Asimismo, el titular destacó que, en Puebla, la economía social representa una estrategia para combatir las desigualdades, fortalecer el tejido social, generar empleo digno y consolidar comunidades más prósperas, solidarias y resilientes.

Subrayó que el presente expresa el respeto y la gratitud de los poblanos hacia una vida dedicada a impulsar un modelo de avance más humano, justo e incluyente, además del compromiso institucional para fortalecer la economía social como uno de los pilares del bienestar colectivo.

El presídium estuvo integrado por la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez; la diputada local Ana Laura Gómez Ramírez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría, así como por el Dr. José Luis Rhi-Sausi, quien recibió el reconocimiento honorífico ante representantes del sector cooperativista, la comunidad académica y estudiantes.