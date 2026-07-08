Bachean vialidades para relaminar las calles principales de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 8 de julio de 2026.– Como parte de la estrategia permanente para mejorar la infraestructura vial del municipio, el gobierno de Amozoc 2024–2027 continúa realizando trabajos de bacheo en diversas calles de alta circulación.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se llevaron a cabo trabajos de bacheo sobre la calle M. Ávila Camacho y en la vialidad que comunica el barrio de La Preciosa con Las Vegas, atendiendo los puntos que presentaban mayor desgaste a consecuencia del tránsito vehicular y de las recientes lluvias.

Estas acciones tienen como objetivo mejorar las condiciones de movilidad, brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, así como preservar en mejores condiciones la infraestructura vial del municipio.

Asimismo, el Gobierno Municipal informó que, gracias a la gestión realizada por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero ante PEMEX, Amozoc será beneficiado con material AC-20, insumo que permitirá reforzar los trabajos de rehabilitación y relaminación en diversas vialidades principales.

Mientras se concreta la entrega de este material, las cuadrillas de Obras Públicas continúan atendiendo de manera permanente las calles que requieren mantenimiento, como parte de una estrategia preventiva para disminuir el deterioro de la carpeta asfáltica y preparar las vialidades para los próximos trabajos de relaminación.