Al momento, dos personas muertas atrapadas en la gruta en Cuetzalan

Maria Huerta

El titular de la secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Sanchez González, informó que sigue el rescate de las personas atrapadas en gruta de Cuetzalan, donde lamentablemente se ha encontrado a dos personas sin vida.

En entrevista, el funcionario estatal informó que el reporte inicial se recibió durante la noche del martes, cuando se alertó que seis personas permanecían atrapadas al interior de la cavidad.

Durante el rescate, el guía del grupo y otra persona lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecían desaparecidas dentro de la gruta.

“El reporte que yo tengo de la mañana, antes de entrar aquí, fue que se habían localizado dos personas sin vida.

No les puedo dar ahorita exactamente los nombres por respeto (…) y estábamos buscando a otras dos personas”, declaró Sánchez González.

Finalmente, añadió que las corporaciones de rescate y auxilio mantienen un operativo permanente, para localizar a las otras dos personas que continúan desaparecidas.