Puebla capital registra 20 intentos de linchamientos durante el actual ayuntamiento: Félix Pallares

María Tenahua

La actual administración municipal ha registrado 20 intentos de linchamiento, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda

Han intervenido, para evitar un asesinato.

Recordó que la dependencia a su cargo cuenta con un protocolo, que se aplica una vez que reciben una llamada de este posible hecho de violencia.

El funcionario municipal indicó que, al llegar al lugar como primer respondiente, tienen que garantizar la seguridad de la persona a quien se pretende linchar

También trabajan de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.

Asimismo, precisó que tienen identificados 257 inmuebles en puntos críticos de inundación; por ello, se dieron a la tarea de notificar a 142.

Señaló que esto se verificó a través de un monitoreo de la dirección de Protección Civil, esto de manera constante para identificar que están catalogados por estar a las orillas de ríos, barrancas y de los vasos reguladores.