Drenaje pluvial es responsabilidad de la empresa Agua para Todos: Franco Rodríguez

María Tenahua

Tras las inundaciones del pasado 28 de junio en el Centro Histórico de la capital poblana, el titular de la secretaría general de Gobierno en Puebla capital, Franco Rodríguez Álvarez, señaló que al gobierno municipal no le corresponde el drenaje pluvial.

Fue cuestionado sobre el director de la empresa de Agua de Puebla para todos, Jordi Bosch Bragado, quien durante su comparecencia ante el congreso del estado aseguró que la empresa únicamente es responsable del drenaje sanitario y no del pluvial.

Ante esto, el funcionario municipal respondió que el responsable de este drenaje pluvial es Agua de Puebla, debido a que esto está estipulado desde que se conformó el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla.

Finalmente, comentó que este año se espera un 30 por ciento más de precipitaciones pluviales, esto quiere decir que se llegará hasta los mil milímetros de agua.