Ciencias Químicas BUAP prepara profesionistas destacados y comprometidos: Lilia Cedillo

Maria Huerta

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la BUAP, además de formar profesionistas destacados y comprometidos, es una unidad académica cuyo sello característico es la investigación, dispone de un importante número de proyectos científicos, planes de estudio acreditados y concentra al mayor número de químicos dedicados a la investigación en la institución, junto con el Instituto de Ciencias,

Afirmó la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, durante el Segundo Informe de Labores del director de esta facultad, Henoc Flores Segura.

La doctora Cedillo Ramírez reconoció la colaboración con otras unidades académicas para compartir experiencias, la vinculación con la sociedad y el sector productivo, así como la labor de la planta docente para fomentar vocaciones científicas.

El director Henoc Flores Segura destacó la atención de una matrícula de 2 mil 756 estudiantes de licenciatura, en los campus de Ciudad Universitaria 2 y San Manuel, esta última concentra el 65.9 por ciento de los estudiantes; así como de 129 de posgrado.

Expresó que tienen 136 tutores activos de 151 registrados; 68 integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, cifra que representa el 45 por ciento de la planta docente, y 68 en el Padrón de Investigadores de la institución.

La labor de investigación se concentra en 22 cuerpos académicos, de estos el 75 por ciento son consolidados; siete proyectos financiados por Secihti, 14 proyectos adicionales y 73 proyectos no financiados.

El funcionario informó también acerca de la acreditación de la Licenciatura en Química, el rediseño de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo, logros deportivos, realización de actividades académicas, así como los retos a consolidar en los próximos años.