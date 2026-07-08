Fortalecen cuidado del medio ambiente en Atlixco

Desde Puebla

Como parte de las acciones para proteger el medio ambiente y promover prácticas agrícolas sustentables, se impulsa la Estrategia Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas: Maratón Campo Limpio Atlixco–Río Atoyac, realizada en coordinación con la asociación civil Campo Limpio AMOCALI, A.C., y la Secretaría de Medio Ambiente Federal.

En representación de la presidenta municipal, Ariadna Ayala, el tesorero municipal, Paco García, destacó que esta jornada tiene como propósito garantizar la correcta disposición final de los envases vacíos de agroquímicos y productos afines, evitando la contaminación del suelo y del subsuelo, además de fomentar una mayor conciencia ambiental entre las y los productores del campo.

La jornada de acopio se llevó a cabo en la Plazuela de Santa Rita, donde productores y agricultores de Atlixco y municipios vecinos entregaron sus envases vacíos, previamente sometidos al procedimiento de triple lavado en el caso de los recipientes rígidos y separados conforme a los lineamientos establecidos para su manejo adecuado.