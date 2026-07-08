Gana estudiante BUAP medalla de plata en ajedrez

Desde Puebla

Stephanie Barranco Luna, estudiante de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968, ganó medalla de plata en los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (JUDENEMS) en Nayarit.

Tras meses de preparación para ésta y otras competencias, la joven preparatoriana obtuvo la presea en el ritmo de 10 más 5, que consiste en 10 minutos iniciales por jugador más cinco segundos de incremento por cada movimiento; este ritmo pertenece a la categoría de partidas rápidas (Rapid).

Durante la competencia, enfrentó a jugadoras tituladas, reconocidas oficialmente por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en inglés) y reconoce que gracias al apoyo y enseñanzas de la Maestra Internacional de Ajedrez, Yadira Hernández Guerrero, pudo obtener este logro.

Los JUDENEMS son organizados por el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS) y buscan promover y desarrollar entre los estudiantes la práctica organizada del deporte al interior de los planteles del Sistema Educativo Nacional.

“Los quiero invitar a todos a pertenecer al selectivo de ajedrez y motivarlos para que puedan practicar este bonito deporte; aunque muchos los ven como un simple juego de mesa, es más que eso, te ayuda a desarrollar muchas habilidades, además de que es bastante divertido y entretenido”.