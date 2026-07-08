Puebla, referente nacional en soberanía tecnológica e innovación con Yankuilotl: Armenta

-El Gobierno del Estado consolida el desarrollo de semiconductores, software e inteligencia artificial para transformar la movilidad, el campo y los servicios públicos.

-El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que la fábrica de bicicletas se instalará junto a Kutsari, mientras que la planta de mantenimiento se ubicará en Cuautlancingo.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Puebla afianza su liderazgo como referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico con Yankuilotl, un proyecto estratégico que impulsa el aprovechamiento del talento especializado y fortalece la soberanía tecnológica del país.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que esta iniciativa rompe con la fuga de cerebros y, bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, posiciona a la entidad como un polo de desarrollo tecnológico.

La entidad se encuentra a la par de países asiáticos en materia tecnológica, lo que representa un motivo de orgullo al convertir el conocimiento y la especialización de las y los poblanos en proyectos estratégicos para el desarrollo social e inclusivo.

Explicó que, mientras empresas privadas cobran millones de pesos por desarrollar soluciones tecnológicas, Yankuilotl diseña herramientas que fortalecerán la modernización de servicios públicos en el estado sin recurrir al modelo de licitación que encarece los servicios públicos.

Entre ellos el sistema integral de movilidad que permitirá acceder, mediante un teléfono celular, tarjeta o código QR, al transporte por cable, la red de ciclovías, el sistema de bicicletas públicas y la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Asimismo, Yankuilotl desarrolla plataformas para la modernización del catastro y del Registro Público de la Propiedad, con el propósito de eliminar prácticas de corrupción y reducir trámites innecesarios.

El titular del Ejecutivo subrayó que la entidad cuenta con tecnología digital e inteligencia artificial para fabricar tarjetas electrónicas utilizadas en equipos ferroviarios, drones, tractores y sembradoras de alta precisión, con el respaldo de la subsesecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno Federal, Celina Peña Guzmán, y de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Miryam Aquino Mena. Además, anunció que la fábrica de bicicletas que se instalará en Acatzingo se ubicará junto a Kutsari-Puebla, centro de diseño de Semiconductores del gobierno federal, mientras que la fábrica de mantenimiento tendrá sede en Cuautlancingo.

Al respecto, el director general de Yankuilotl, Lagtzu López Miro Castorena, explicó que la empresa opera con tres líneas estratégicas: una casa de ensamblaje de semiconductores con capacidad para integrar hasta 200 mil componentes electrónicos por hora; una fábrica de software dedicada al desarrollo de aplicaciones, plataformas digitales y sitios web, entre ellos el de la Feria de Puebla; y el diseño del sistema integral de bicicleta pública, que incluye las cicloestaciones, la aplicación móvil, las tarjetas y la operación del servicio.

Precisó que Yankuilotl no solo ensambla tarjetas electrónicas, sino que también participa en su diseño en coordinación con el proyecto federal Kutsari, responsable del diseño de los chips que integran estos dispositivos.

Durante un enlace remoto desde el Cuarto Limpio de Yankuilotl, el encargado del Laboratorio de Electrónica y Prototipos, Argel Vega Alonzo, explicó que el proceso inicia con el diseño del plano constructivo de la tarjeta electrónica, continúa con la distribución física de los componentes y posteriormente pasa por una etapa de validación para verificar las interconexiones y garantizar el correcto funcionamiento antes de su producción.

Por su parte, el director de Tecnología, Daniel Antonio Gutiérrez, detalló que cada proyecto requiere una programación específica para configurar las máquinas de ensamblaje, las cuales alcanzan una capacidad de hasta 200 mil componentes por hora en tecnología SMT y 40 mil componentes mediante tecnología through-hole. Posteriormente, el proceso incluye el empastado, la colocación de componentes y la soldadura.

Destacó que la capacidad instalada de Yankuilotl permite fabricar tarjetas electrónicas para una amplia gama de dispositivos, como televisores, teléfonos celulares, tabletas, electrodomésticos y diversos equipos tecnológicos, lo que fortalece la innovación y la soberanía tecnológica de Puebla.

Finalmente, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino, destacó que se realiza un gran trabajo en el que por primera vez universidades públicas y privadas trabajan de la mano, lo que previene la fuga de talentos.