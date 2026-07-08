Fueron ocho los heridos en la carambola de la carretera federal México- Tuxpan

Abelardo Domínguez
Ocho personas quedaron aplastadas por un camión con postes de concreto.
Esta mañana se registró un fuerte accidente sobre la carretera federal México Tuxpan, a la altura del paraje conocido como “la recta del paraíso”, en Huauchinango, donde el conductor de un camión transportador de postes de la CFE perdió el control de su unidad, chocó contra dos vehículos y terminó encima de una camioneta.
Del percance, ocho personas en un automóvil KIA, un Matiz, una camioneta fueron trasladadas con diferentes lesiones en unidades particulares a hospitales de Huauchinango.
De milagro, los ocupantes de una camioneta y trabajadores de Chevrolet Huauchinango vivieron para contarla, luego de que cuatro postes de concreto cayeran encima de ellos, quedó la unidad completamente aplastada
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