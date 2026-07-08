Documentan por primera vez presencia del águila tirana en Biosfera Sierra Gorda

EL VALLE

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dio a conocer el primer registro documentado del águila tirana (Spizaetus tyrannus) en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, un hallazgo considerado de gran relevancia para el conocimiento y conservación de la biodiversidad en el país.

A través de sus redes sociales, la dependencia federal informó que este descubrimiento fue posible gracias a las acciones permanentes de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre que realiza el personal de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda como parte de los programas de conservación de especies y ecosistemas.

La CONANP destacó que el registro representa un avance importante en el conocimiento de la distribución de esta ave rapaz, además de reflejar la efectividad de las labores de protección y monitoreo que se desarrollan dentro de esta Área Natural Protegida.

El águila tirana (Spizaetus tyrannus) es una rapaz de hábitos forestales que habita principalmente en selvas y bosques tropicales de América. Se caracteriza por su gran capacidad de vuelo, su aguda visión y por desempeñar un papel fundamental como depredador dentro de los ecosistemas, contribuyendo al equilibrio de las poblaciones de otras especies.

Especialistas señalan que la presencia de esta ave es un indicador de la buena conservación de los hábitats donde se desarrolla, ya que requiere amplias extensiones de vegetación en buen estado para alimentarse, reproducirse y establecer su territorio.

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda alberga una de las mayores riquezas biológicas del país gracias a la diversidad de ecosistemas que resguarda, por lo que este nuevo registro fortalece la importancia de mantener las acciones de conservación y vigilancia para proteger la fauna silvestre.

La CONANP reiteró que continuará realizando labores de monitoreo científico y protección de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas del país, con el objetivo de generar información que contribuya a la conservación de especies y al manejo sostenible de los ecosistemas mexicanos.