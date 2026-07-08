Con Tonantzin Fernández y el DIF Municipal, la educación sigue siendo una prioridad en San Pedro Cholula

Staff/RG

Amoxtli 2026 beneficiará a estudiantes de preescolar con útiles escolares y apoyo a las familias.

7 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el compromiso de fortalecer la educación y contribuir a la economía de las familias cholultecas, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, presentó la continuidad del programa Amoxtli.

Durante una rueda de prensa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, destacó que una de las prioridades de la administración municipal es generar mejores condiciones de bienestar para las familias. En ese sentido, señaló que Amoxtli representa un apoyo importante para las niñas y los niños que cursan el nivel preescolar, al contribuir tanto a su desarrollo educativo como a la economía de sus hogares.

Por su parte, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, subrayó que este programa se encuentra alineado con las políticas públicas impulsadas por los gobiernos estatal y federal, al reconocer a la educación como un eje fundamental para el desarrollo de la niñez y la juventud. Asimismo, afirmó que, mediante la suma de esfuerzos con los programas sociales de los distintos órdenes de gobierno, se busca garantizar que las y los estudiantes de San Pedro Cholula cuenten con un respaldo para continuar su formación académica.

La alcaldesa informó que el paquete escolar que se entregará a las y los beneficiarios incluye:

• Mochila con serigrafía institucional.

• Libreta forma italiana con espiral de 100 hojas cuadriculadas de 14 milímetros.

• Libreta forma italiana con espiral de 100 hojas blancas.

• Adhesivo escolar blanco no tóxico de 225 gramos o producto homólogo autorizado.

• Barra de plastilina o masa moldeable.

• Caja de crayones jumbo de 6 u 8 piezas.

• Tijeras escolares de punta redonda.

• Plantilla con etiquetas blancas para identificación de útiles escolares.

• Lápiz número 2.

• Tarjeta con mensaje motivacional.

Finalmente, informó que las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación para realizar el trámite de inscripción al programa:

• Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

• Acta de nacimiento de la niña o niño solicitante.

• Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada de la niña o niño.

• Documento que acredite que la persona beneficiaria cursará o se encuentra cursando el nivel preescolar.

En caso de que el trámite sea realizado por un familiar responsable o persona cuidadora, identificación oficial vigente, acompañada de una autorización firmada por el padre, madre o tutor que la faculte para realizar el trámite y/o recibir el apoyo en representación de la persona beneficiaria.