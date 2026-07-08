Esperan en Puebla derrama económica de 2 mil 82 mdp durante la temporada del Chile en Nogada

Erika Méndez
En Puebla este 2026 se espera una derrama económica de 2 mil 82 millones de pesos durante la temporada del Chile en Nogada.
En conferencia de prensa, la secretaria de Turismo, Carla López – Malo señaló que se estima que aumente 5.1% más que el año pasado.
Dijo que no habrá un corredor especial, pues diferentes municipios comercializan este platillo típico.
Especificó que tan solo las demarcaciones productoras son:
Tlahuapan, San Salvador El Verde, Huejotzingo, San Nicolás de Los Ranchos, Calpan y San Martín Texmelucan.
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