Tonantzin Fernández fortalece las acciones de mantenimiento urbano con la Brigada de la Transformación

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En sus primeros días de operación, la estrategia ya suma más de 40 vialidades atendidas y 500 baches rehabilitados.

Desde el Barrio de Santa María Xixitla, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó el banderazo de arranque de la Brigada de la Transformación, acompañada por titulares y personal de las secretarías y direcciones de Infraestructura, SOSAPACH, Limpia, Servicios Públicos, Atención Ciudadana y Gobernación.

Este programa tiene como objetivo acercar servicios integrales a los barrios y juntas auxiliares del municipio mediante acciones de bacheo, poda y limpieza de espacios públicos, retiro de maleza en banquetas y guarniciones, desazolve de la red pluvial, así como la atención y levantamiento de reportes ciudadanos para dar seguimiento a sus principales necesidades.

Durante el acto, la secretaria de Infraestructura, Narcisa Cariño, informó que, en los primeros 15 días de operación de la Brigada de la Transformación, se han intervenido más de 40 vialidades y rehabilitado más de 500 baches, resultado del trabajo permanente y coordinado que se realiza diariamente en distintos puntos del municipio.

En su mensaje, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reconoció el compromiso y esfuerzo del personal que integra esta estrategia, destacando los avances alcanzados en las primeras semanas de trabajo. Asimismo, hizo un llamado a las y los cholultecas a brindar comprensión y paciencia durante el desarrollo de las labores, las cuales buscan mejorar las condiciones de la infraestructura urbana.

Finalmente, reiteró que la Brigada de la Transformación permanecerá de manera permanente en el municipio para atender el rezago existente en materia de mantenimiento urbano, fortaleciendo el compromiso de su administración de construir un San Pedro Cholula con vialidades más seguras, espacios públicos dignos y mejores condiciones de bienestar para las familias cholultecas y quienes visitan el municipio.