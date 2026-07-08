Avanza investigación administrativa en el Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal de Cholula; Consejo de la Judicatura dicta medidas cautelares

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Puebla, Pue.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla informa que, derivado de la investigación que lleva a cabo el Órgano Interno de Control respecto de posibles irregularidades detectadas en actuaciones del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, el Pleno del Consejo determinó imponer, como medida cautelar provisional, la suspensión temporal de la Secretaria de Acuerdos de lo Civil y del Secretario de Acuerdos de lo Penal de dicho órgano jurisdiccional.

Esta determinación tiene como finalidad garantizar el adecuado desarrollo de la investigación administrativa, preservar la integridad del procedimiento y asegurar que las diligencias se realicen con plena objetividad.

El procedimiento de investigación continúa en curso, por lo que será conforme a derecho y una vez agotadas las etapas correspondientes cuando se determinen, en su caso, las responsabilidades administrativas a que haya lugar, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

El Consejo de la Judicatura reitera que actuará con firmeza ante cualquier conducta que pudiera apartarse de los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y responsabilidad que rigen la función jurisdiccional, privilegiando en todo momento la confianza de la sociedad en la impartición de justicia.