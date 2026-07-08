Banco de Alimentos Cáritas Puebla y Fuerza Migrante Foundation lanzan primera campaña binacional para combatir la inseguridad alimentaria en la Mixteca poblana

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Con el propósito de llevar alimento a familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, el Banco de Alimentos Cáritas Puebla y Fuerza Migrante Foundation anunciaron este martes el inicio de la primera campaña binacional en beneficio de la “Ruta de la Caridad”, una alianza que permitirá ampliar la atención a comunidades de la Mixteca poblana mediante la suma de esfuerzos entre mexicanos en el extranjero y la sociedad civil organizada.

Durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones del Banco de Alimentos Cáritas Puebla y presidida por José de Jesús Denetro García, Patrono Presidente y Juan Pablo Carriles Bretón, Patrono Tesorero, representantes de ambas organizaciones informaron que el proyecto contempla la puesta en marcha de una décima Ruta de la Caridad, enfocada exclusivamente en la región de la Mixteca poblana, la cual está integrada por más de 43 municipios y con una población superior a 450 mil habitantes, donde persisten altos índices de inseguridad alimentaria y migración.

José Miguel Rojas Vértiz Bermúdez, Director general del Banco de Alimentos Cáritas Puebla y Tlaxcala, explicó que la campaña iniciará con un donativo semilla de 25 mil dólares, aportado de manera conjunta por ambas organizaciones para la adquisición de una unidad que tendrá una vida útil aproximada de ocho años y permitirá acercar alimento directamente a las familias en mayor situación de vulnerabilidad de la Mixteca poblana, atendiendo en primera instancia a aquellas donde la operación de distribución puede realizarse eficientemente.

Además, hizo un llamado a la comunidad migrante y a la sociedad en general a sumarse mediante donativos recurrentes que permitan cubrir los costos operativos de la nueva ruta, estimados en 48 mil dólares anuales.

El programa contará también con el rescate permanente de alimentos provenientes de aliados del sector agroalimentario, cuyo valor social asciende a 194 mil dólares, por lo que el impacto total del proyecto alcanzará alrededor de 267 mil dólares al año.

La meta es distribuir más de 3 mil 300 despensas al año y beneficiar semanalmente a decenas de familias en pobreza extrema en municipios de la Mixteca Poblana como Atlixco, Izúcar de Matamoros, Atzitzihuacán, Teopantlán, Tilapa, Coatzingo y Atzala, entre otros, mediante un modelo de atención que lleva los alimentos hasta los hogares de personas en situación de pobreza extrema, adultos mayores, personas con discapacidad y población en abandono.

Por su parte, Avelino Meza, Secretario general de Fuerza Migrante subrayó que más de 12 millones de mexicanos viven actualmente en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 1.5 millones son poblanos, por lo que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre ambos lados de la frontera mediante proyectos con resultados medibles y de alto impacto social.

Don Jaime Lucero, Presidente de Fuerza Migrante, destacó que esta alianza representa un mecanismo transparente para que las y los mexicanos radicados en Estados Unidos puedan canalizar su solidaridad hacia sus comunidades de origen.

Los donativos serán administrados a través de la plataforma internacional GlobalGiving, lo que garantizará transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad para la operación de esta nueva Ruta de la Caridad en la Mixteca poblana. Súmate: https://www.globalgiving.org/projects/feeding-hope-in-mexicos-mixteca-poblana-region/