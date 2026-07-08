Puebla lidera las búsquedas de verano 2026 entre los viajeros mexicanos

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El verano suele ser la temporada perfecta para descubrir un destino pendiente, volver a un lugar favorito o simplemente cambiar de escenario por unos días. Y aunque faltan semanas para que comiencen las vacaciones, las búsquedas de alojamiento ya muestran cuáles son los destinos que están despertando mayor interés entre los viajeros mexicanos.

Cada verano tiene sus protagonistas, y todo indica que 2026 no será la excepción. Las búsquedas de alojamiento realizadas por viajeros mexicanos para viajar dentro del país durante las vacaciones de verano registraron un incremento del 14%, de acuerdo con datos recientes de Booking.com, mostrando un importante crecimiento en distintos destinos de México. Puebla encabeza la lista como el destino con mayor incremento en búsquedas, seguida por Monterrey y Ciudad de México.

A continuación, te presentamos los destinos nacionales más buscados para las vacaciones de verano, considerando algunas de las ciudades más destacadas del país, así como destinos con gran herencia cultural y de playa. Conoce cuáles están generando mayor interés entre los mexicanos para esta temporada:

Puebla (+55%)

Monterrey (+39%)

Ciudad de México (+36%)

Acapulco (+9%)

Oaxaca (+7%)

Además, el interés por recorrer México durante el verano también se refleja en las búsquedas de vuelos nacionales. De acuerdo con Booking.com, las búsquedas realizadas por viajeros mexicanos para vuelos domésticos registraron un incremento de 10%, lo que confirma el entusiasmo por descubrir distintos rincones del país durante esta temporada.

Los siguientes destinos lideran el crecimiento en búsquedas de vuelos nacionales para viajar durante el verano:

Ciudad de México – 59%

La Paz – 17%

Oaxaca – 15%

Monterrey – 13%

Tijuana – 12%

Ya sea para una escapada cultural, una experiencia gastronómica, unas vacaciones urbanas o unos días de descanso frente al mar, estos lugares se perfilan como algunos de los favoritos de los viajeros mexicanos para disfrutar del verano 2026.

Metodología

Datos basados en las búsquedas de alojamiento realizadas por viajeros mexicanos en Booking.com para viajes nacionales durante el periodo vacacional de verano 2026. El análisis considera búsquedas efectuadas entre el 1 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Los porcentajes reflejan el crecimiento en búsquedas de alojamiento respecto al periodo de comparación correspondiente.

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