• El Tricolor dejó el alma ante Inglaterra, pero volvió a quedarse en la orilla del sueño mundialista

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer 3-2 frente a Inglaterra en un emocionante duelo de octavos de final disputado en el Estadio Ciudad de México.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ofreció probablemente su mejor actuación del torneo y puso contra las cuerdas a uno de los grandes favoritos al título, pero una vez más el esfuerzo no fue suficiente. Jude Bellingham adelantó a los ingleses con un doblete a los 36′ y 38′, mientras que Julián Quiñones descontó al 42′ para devolverle la esperanza al Tricolor antes del descanso.

El complemento estuvo lleno de emociones.

Inglaterra se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Jarell Quansah al 54′, pero aun así encontró el 3-1 con un penal convertido por Harry Kane al 60′. México no bajó los brazos y respondió nueve minutos después, cuando Raúl Jiménez transformó otro penal en el 3-2, desatando la euforia de un estadio completamente entregado al equipo nacional.

Los dirigidos por Aguirre dominaron el tramo final, encerraron a los ingleses en su propio campo y estuvieron cerca del empate en varias ocasiones, pero Jordan Pickford apareció con atajadas decisivas para mantener con vida a los Three Lions.

Pese a la eliminación, el Tricolor se despidió entre aplausos. México terminó su participación mostrando un futbol competitivo, con carácter y personalidad, peleando hasta el último segundo frente a una de las potencias del torneo.

La afición reconoció el esfuerzo de un equipo que ilusionó a todo un país y que cayó de pie.

Sin embargo, la historia volvió a repetirse: México jugó como nunca… y perdió como siempre.

Inglaterra avanzó a los cuartos de final, mientras que el conjunto mexicano deberá comenzar un nuevo proceso con la mira puesta en el futuro.