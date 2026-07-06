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La Dra. Vivian Menéndez, líder de Art Dental Studio en Miami, explica las cinco opciones disponibles y aclara de qué depende la elección final.

El diseño de sonrisa se ha consolidado como uno de los procedimientos estéticos más demandados en la odontología actual. Sin embargo, la elección del material adecuado es el factor crítico que determina tanto la durabilidad como la estética del tratamiento.

Para esclarecer las opciones disponibles en el mercado, la Dra. Vivian Menéndez, especialista en diseño de sonrisa en Miami, analiza los materiales más utilizados en la actualidad y detalla sus ventajas y limitaciones.

1. Resina: la opción inmediata y económica. Destaca como el componente más accesible y de rápida aplicación. Su principal ventaja es que puede trabajarse directamente en el consultorio dental, resolviendo el procedimiento en una sola cita. No obstante, presenta desventajas clínicas importantes: es propensa a mancharse con el consumo de café, vino o tabaco, pierde el brillo con facilidad, sufre un desgaste acelerado y no imita la transparencia natural del diente.

2. Cerómero: el equilibrio intermedio. Como una alternativa intermedia se encuentra el cerómero, una composición que mezcla resina y cerámica. Ofrece mayor resistencia y estabilidad que la resina convencional, pero aún puede presentar una apariencia opaca y menos natural con el tiempo, además de mantener cierto riesgo de pigmentación.

3. Zirconia: máxima resistencia estructural. Cuando la prioridad es la durabilidad, la zirconia se posiciona como el material de elección debido a su extrema resistencia. La Dra. Vivian Menéndez, reconocida dentro del sector por liderar la mejor clínica de diseño de sonrisa en Miami, explica que estas propiedades mecánicas la hacen ideal para puentes dentales y pacientes con tendencia a apretar los dientes (bruxismo). Sin embargo, advierte que si no se trabaja con alta precisión técnica, puede resultar opaca y artificial al no transmitir la luz como un diente natural.

4. Porcelana: el estándar en estética y durabilidad. Ofrece un balance óptimo entre resistencia y propiedades ópticas. Este material refleja la luz de manera similar al esmalte natural y mantiene su color invariable con el paso de los años, razones por las cuales se mantiene como uno de los pilares de la odontología estética moderna.

5. Disilicato de litio (E-max): la vanguardia en naturalidad. Considerado uno de los avances más significativos en el sector, combina traslucidez, alta estética y una resistencia que puede superar los 15 años con el mantenimiento adecuado. Su compatibilidad con el flujo digital permite diseñar sonrisas altamente precisas, naturales y elegantes, posicionándose como la opción predilecta en la sonrisa de los artistas.

El error más común en los artículos de consumo dental es declarar un único ganador. Frente a la interrogante de cuál es el mejor componente, los mejores doctores en diseño de sonrisa coinciden en que no existe una respuesta única.

“La elección final no depende de modas, sino de un análisis clínico riguroso de la mordida, los hábitos de higiene, la fisonomía del paciente y los objetivos funcionales”, explica la Dra. Vivian Menéndez, líder de Art Dental Studio en Miami.

Actualmente, el disilicato de litio y las porcelanas de alta estética son las opciones más recomendadas. La tendencia médica actual desplaza los dientes excesivamente blancos e idénticos y prioriza la armonía, la personalización y, fundamentalmente, la salud y funcionalidad de la estructura dental.

Para más consejos sobre salud bucal y prevención dental, sigue a la Dra. Vivian Menéndez en sus redes sociales: @artdentalstudio_