Angélica María realizará actuación especial en la telenovela “Corazón de Marruecos”

Es un homenaje a sus 75 años de impecable trayectoria artística

Por Mino D’Blanc

La reconocida y experimentada productora Rosy Ocampo confirmó que la emblemática actriz y cantante Angélica María realizará una actuación especial en “Corazón de Marruecos”, título provisional de su nueva telenovela y que se estrenará por ViX y por Univisión a finales de este año 2026 y por “las estrellas” a principios de 2027.

La famosa artista mexicana declaró sentirse muy contenta y emocionada en volver a trabajar con el equipo de la realizadora de melodramas, ya que sabe de la calidad e innovación que imprime en todos sus proyectos. Es importante mencionar que esta actuación que hará es como un homenaje a sus 75 años de impecable trayectoria artística.

Rosy Ocampo agradeció que Angélica María haya aceptado participar en “Corazón de Marruecos”. Destacó que la actuación de “la novia de México”, como es cariñosamente conocida desde la década de los setentas, significará un importante plus para la historia.

-El personaje al que dará vida Angélica María:

La italiana Ornela Donatti es heredera de una importante fortuna familiar y figura distinguida en los eventos internacionales de la moda y alta joyería. Es inteligente, sofisticada y de un gusto excepcional. Se ha dedicado a viajar por el mundo y de esa forma descubrir talento, tendencias y expresiones artísticas. A pesar de contar con una inmensa fortuna, es una mujer sencilla. Durante muchos años ha sido cliente privilegiada de la joyería Crown Enterprises ya que es invitada a conocer colecciones exclusivas antes de su lanzamiento oficial. Al conocer a Yasmine, a quien dará vida África Zavala, queda encantada por su sensibilidad como diseñadora y por la identidad cultural que imprime en sus creaciones. Ornela quedará convencida de que tiene un talento excepcional, motivo por el cual se interesará en impulsar su carrera y así le propondrá representarla para abrir la puerta de mercados internacionales en el mundo de la joyería.

-Elenco de “Corazón de Marruecos”:

Cabe mencionar que esta telenovela que es una nueva versión del clásico “Muchacha italiana viene a casarse” cuenta con las actuaciones de José Ron, África Zavala, Claudia Álvarez, Daniela Romo, Alexis Ayala, Luis Roberto Guzmán, Chantal Andere, Mark Tacher, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Luis Gatica, Pedro de Tavira, Aarón Mercury, Tania Nicole, Jesús Ochoa, Mich Duval y Lucca De La Torre.