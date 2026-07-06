El director Luis Estrada podría filmar una película en Huauchinango

Abelardo Domínguez

El flamante director de cine Luis Estrada podría filmar una película en Huauchinango. La noticia despertó entusiasmo, pero también una inevitable pregunta.

Conociendo el estilo de Estrada, cuyas películas suelen retratar el poder, la corrupción y las contradicciones de la política mexicana, más de uno se preguntará si viene atraído por los paisajes de la Sierra… o porque encontró aquí una historia digna de la pantalla grande. El tiempo dirá si Huauchinango será solo una locación o fuente de inspiración.