Gobierno estatal plantará 2 millones de árboles con visión integral de restauración

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Incorpora Medio Ambiente plantas forestales, frutales, polinizadores y combate plagas arbóreas.

JUAN C. BONILLA, Pue,.- Con la visión integral para restaurar los ecosistemas, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial tiene la meta de plantar más de 2 millones de

árboles durante el presente año, con la incorporación de plantas forestales, frutales y polinizadoras que, en conjunto, generen alimento, fortalezcan la biodiversidad y sostengan la vida de las abejas, mariposas y otras especies.

Así lo indicó la titular de la dependencia, María de los Ángeles Ballesteros García, al sostener una reunión de trabajo con 39 apicultores de la región Izta-Popo y entregar simbólicamente 7 mil 800 plantas. Este ejercicio de transversalidad, dijo, agrega valor a los procesos de la administración pública en beneficio de la comunidad.

Asimismo, como parte de las prioridades de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la conservación de recursos naturales, la Secretaría de Medio Ambiente emprenderá una campaña con núcleos ejidales y organizaciones de productores para

combatir las plagas que enferman a los árboles de esta región para que los bosques y huertos no solo crezcan, sino que se mantengan sanos y fuertes.

En su oportunidad, el coordinador de la Asociación de Apicultores, Oris Neimis, señaló que mediante apoyos de la administración pública es viable rescatar áreas verdes y actividades económicas ligadas como la elaboración de múltiples productos derivados de la miel.

En otra acción a favor de la naturaleza, la Secretaría de Medio Ambiente realizó una jornada de reforestación en las instalaciones del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM), donde la titular María de los Ángeles Ballesteros García y la directora general del SICOM, Natalie Hoyos López, encabezaron la plantación de 200 árboles y plantas polinizadoras que darán vida, sombra y regularán la temperatura en este espacio, acto en el que participaron colaboradores del medio de comunicación, quienes adoptaron a los árboles para que crezcan sanos durante los próximos años.