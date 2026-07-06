Es Olivia…

Por Manuel CARMONA

La disputa interna de Morena por la Alcaldía de Puebla está fuera de control, todos los días vemos a los desbordados promotores de la maestra, de la científica, de la boxeadora y del tenor, por citar tan solo a los emanados del oficialismo, sin olvidar tampoco al sobrino incómodo y al eterno aspirante de cada tres años cuyo nombre ya ni vale la pena mencionar.

Pero lo que nadie ha comprendido es que carecen de relevancia sus pautas publicitarias en FB, sus bardas, gorras, ediciones especiales en revistas, incluso espectaculares, porque ante el periodo de tiempo tan reducido para construir un posicionamiento , ya que la definición se hará el 21 de septiembre (menos de 3 meses) lo único que han podido lograr es hacer MUCHO RUIDO, pero difícilmente podrán generar las condiciones para volverse COMPETITIVOS.

Sin embargo lo que todos los aspirantes están perdiendo de vista es que la definición a la candidatura a la Alcaldía de Morena para la ciudad de Puebla, la cuarta en importancia en el país, se hará en Palacio Nacional. Si interpretamos las señales que aparecen en el firmamento ya se pueden visualizar perfectamente dos cosas, primero que el género de la candidatura será mujer y segundo , que aquí como ocurrirá en algunas otras partes, la designación no será un asunto de encuestas, sino una DEFINICION DE PODER.

Hay que tomar en cuenta que Morena, pese al tremendo desgastaste que presenta después de casi 8 años en el ejercicio del poder, sigue siendo una marca que vende y eso lo tiene muy claro la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Puebla puede ganar con quien sea, no necesariamente con quien ocupe el primer lugar en las encuestas( Pepe Chedraui) también se puede ganar con el segundo, con el tercero y hasta con el cuarto, la marca da para eso todavía.

Lo anterior nos lleva a deducir como cierta, la especie explorada hace unas semanas por el columnista nacional Raymundo Riva Palacio, que la candidata de la Presidenta Claudia Sheinbaum para la Alcaldía de Morena en Puebla capital, no es otra más que la actual Directora de la Lotería Nacional Olivia Salomón, que ya esta semana también arrancó su campaña publicitaria en redes sociales, promoviéndose como una política cercana a la gente.

En todos los procesos sucesorios casi siempre hay un caballo negro que nadie vio venir y en el último minuto aparece de pronto y rebasa sorpresivamente a los demás competidores, mismos que cuando quieren reaccionar, ya poco pueden hacer. De lo anterior se desprende que tal vez Riva Palacio tiene razón y la próxima candidata a la Alcaldía de Puebla sin despeinarse, se llama OLIVIA SALOMÓN…