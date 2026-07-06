• Javier Aguirre confirmó el final de su tercera etapa al frente del Tricolor tras la eliminación ante Inglaterra

Leonardo Guzmán Hernández

La eliminación de México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también marcó el final de una etapa.

En conferencia de prensa, Javier Aguirre confirmó que deja de ser director técnico de la Selección Mexicana luego de caer 3-2 frente a Inglaterra, poniendo punto final a su tercer ciclo al frente del Tricolor.

El estratega asumió toda la responsabilidad por el resultado y defendió el desempeño de sus futbolistas, quienes pelearon hasta el último minuto ante uno de los candidatos al título.

“Me despido de la Selección, del Estadio Azteca. Me voy con mucho orgullo”, fueron las palabras con las que el ‘Vasco’ cerró su conferencia de prensa, antes de agregar otra frase que resumió su sentir: “Los entrenadores pierden los partidos; yo lo perdí hoy”.

Aguirre aseguró que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores, pues “se dejaron la piel en el campo” y siguieron al pie de la letra el plan de juego.

También pidió disculpas a la afición mexicana por no haber podido romper la barrera histórica de los octavos de final, aunque destacó la entrega y el crecimiento que mostró el equipo durante el torneo.

Durante su despedida, el experimentado entrenador confirmó que Rafael Márquez será quien tome las riendas de la Selección Mexicana rumbo al proceso mundialista de 2030.

Aguirre expresó su confianza en quien fue su auxiliar durante esta Copa del Mundo y aseguró que recibe una base sólida para continuar el proyecto. “Le di un gran abrazo a Rafa.

Estoy convencido de que está preparado para este reto”, concluyó el técnico, quien cerró una de las etapas más importantes de su carrera con el reconocimiento de la afición mexicana.