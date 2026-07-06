España, Portugal, Bélgica y Estados Unidos buscan los cuartos de final

• Dos auténticos partidazos definirán este lunes a dos nuevos invitados entre los ocho mejores del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La actividad de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos encuentros que prometen emociones de principio a fin. El plato fuerte de la jornada será el derbi ibérico entre Portugal y España, dos de las selecciones favoritas al título que volverán a verse las caras en un duelo de eliminación directa. Los lusos llegan después de superar a Croacia, mientras que La Roja avanzó con autoridad tras golear a Austria, por lo que el AT&T Stadium de Dallas será escenario de uno de los partidos más esperados del torneo.

En el segundo compromiso del día, Estados Unidos buscará aprovechar su condición de anfitrión cuando enfrente a Bélgica en el Lumen Field de Seattle. El conjunto de las Barras y las Estrellas viene de eliminar con autoridad a Bosnia y Herzegovina, mientras que los Diablos Rojos protagonizaron una dramática remontada frente a Senegal para mantenerse con vida.

Ambos equipos saben que un triunfo los colocará entre las ocho mejores selecciones del planeta y los acercará un paso más al sueño mundialista.

La jornada podría definir a dos nuevos candidatos al título. España intentará imponer el futbol de posesión que la ha caracterizado durante el torneo, mientras que Portugal confiará en la experiencia de Cristiano Ronaldo y el talento de su generación para dar el golpe.

Del otro lado, Estados Unidos buscará hacer valer el apoyo de su afición, aunque Bélgica cuenta con una plantilla acostumbrada a disputar este tipo de instancias. Dos partidos, cuatro selecciones y únicamente dos boletos disponibles para los cuartos de final.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

– Portugal vs. España — 13:00 h — AT&T Stadium, Dallas.

– Estados Unidos vs. Bélgica — 18:00 h — Lumen Field, Seattle.