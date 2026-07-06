FIFA y adidas presentan el balón oficial para semifinales y final del Mundial 2026

• El “Trionda Final” estrenará un diseño exclusivo para definir al nuevo campeón del mundo

Leonardo Guzmán Hernández

La FIFA y adidas presentaron oficialmente el Trionda Final, el

balón que será utilizado en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A diferencia de ediciones anteriores, la firma alemana decidió romper con la tradición de realizar únicamente un cambio de colores y lanzó un diseño completamente exclusivo para la etapa decisiva del torneo.

El nuevo balón incorpora detalles gráficos inspirados en las cuatro ciudades que albergarán la recta final del campeonato: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Estos elementos aparecen integrados en el diseño principal del esférico, buscando representar el camino hacia el desenlace del Mundial y rendir homenaje a las sedes que recibirán los encuentros más importantes de la competencia.

Además de su renovada imagen, el Trionda Final mantiene la tecnología de precisión desarrollada por adidas para el Mundial 2026, incluyendo el sistema Connected Ball Technology, que proporciona datos en tiempo real a los árbitros mediante un sensor ubicado en el interior del balón.

Con su estreno programado para las semifinales, el Trionda Final acompañará los últimos partidos del torneo y será protagonista en el camino hacia la coronación del nuevo campeón del mundo.