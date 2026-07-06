EL HERALDO DE MÉXICO

La venta de vehículos ligeros nuevos en México alcanzó un récord histórico de 754 mil 394 unidades durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos oficiales del INEGI

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el incremento de la venta de autos en México.

“Eso habla, pues de la capacidad de compra. Se potencia el Celebra Sheinbaum incremento de venta de autos en México: “Eso habla de la capacidad de compra”. Entonces, es parte de lo que hablamos del Plan B de producir más para el mercado interno y eso es lo que está mostrando particularmente la industria automotriz y también fortalecer la exportación.

“Recuerden que el 20 de julio viene un equipo de los Estados Unidos para seguir con las conversaciones del tratado comercial. Entonces se va avanzando mucho”, sostuvo en la Mañanera de este 6 de julio.

Alcanza récord histórico

La venta de vehículos ligeros nuevos en México alcanzó un récord histórico de 754 mil 394 unidades durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos oficiales del INEGI.

Se trata de un incremento anual del 5.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.