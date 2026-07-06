¿Quién es Rafael Márquez? El multicampeón europeo que tomará la dirección técnica de México

EL HERALDO DE MÉXICO

Luego de la derrota contra Inglaterra, Javier Aguirre durante la conferencia de prensa confirmó la llegada del “Káiser Mexicano” al banquillo nacional

Luego de la dolorosa derrota de la Selección Nacional de México ante Inglaterra la noche de este domingo 5 de julio, fue el mismo Javier “Vasco” Aguirre que confirmó la llegada de Rafael Márquez al banquillo nacional lo que representaría el inicio de un nuevo ciclo.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez (tras la derrota ante Inglaterra). Le vienen cuatro años muy buenos. Me despido de la Selección y del Azteca”: Javier Aguirre en conferencia de prensa a falta de un comunicado oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol

Recordemos que durante este ciclo mundialista encabezado por Javier Aguirre, el canterano de Atlas y leyenda del Barcelona se desempeñó como auxiliar técnico. Se espera que ahora Márquez, en espera de un comunicado oficial, tome las riendas del conjunto tricolor en los próximos 4 años.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, la Selección Mexicana fue eliminada en los octavos de final de la justa mundialista 2026. Tras este torneo, el ‘Vasco’ confirmó su retiro definitivo del banquillo del combinado nacional, acumulando junto a Rafa Márquez en su tercer ciclo un total de 23 partidos, logrando un saldo de 13 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

¿Quién es Rafael Márquez? El multicampeón mexicano que llegará a la Selección Nacional

Su nombre completo es Rafael Márquez Álvarez, futbolista mexicano nacido en Zamora, Michoacán. Sin mucho ruido, es uno de los futbolistas mexicanos más exitosos, sus mejores momentos los vivió con el Barcelona de España donde prácticamente lo gano todo, desde campeonatos de Liga hasta Champions League.

Márquez inició su carrera profesional en el Club Atlas de su país en 1996, de ahí dio el salto al fútbol europeo al ser contratado por el Mónaco de Francia, más tarde paso al Barcelona. Después de estar siete temporadas con los catalanes decidió incorporarse al Red Bulls de Nueva York, equipo de la liga de fútbol de Estados Unidos, MLS.

En el 2013 acepto regresar a México al ser comprado por el León, después regreso al viejo continente pero con Hellas Verona de Italia y cumpliendo una promesa que hizo cuando se fue a Europa. Luego regreso a Atlas donde parecía que todo terminaría pero regresó con la selección.

A nivel de selecciones estuvo 20 años con el Tricolor azteca con quien anotó 18 goles; participó en cinco copas del mundo. Márquez es el único mexicano que ha ganado la liga de campeones y la consiguió dos veces con el Barcelona, la primera en el 2005/2006 y la segunda en el 2008-2009.