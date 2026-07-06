UEFA afirma que FIFA ‘cruzó una línea roja’ con el cambio de postura respecto a la tarjeta roja a Balogun

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La decisión de la FIFA ha provocado críticas generalizadas y ha puesto su proceso disciplinario en el centro de atención, lo que ha llevado a los belgas, que juegan contra Estados Unidos el lunes por un puesto en cuartos de final, a decir que cuestionan la elegibilidad del jugador para el partido.

La decisión de la FIFA ha provocado críticas generalizadas y ha puesto su proceso disciplinario en el centro de atención, lo que ha llevado a los belgas, que juegan contra Estados Unidos el lunes por un puesto en cuartos de final, a decir que cuestionan la elegibilidad del jugador para el partido.

El asunto también garantiza que uno de los temas más importantes del torneo no se centrará en la táctica o la selección de equipos, sino en las relaciones entre el organismo rector del deporte y el poder político.

Trump, quien instó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a revisar el caso de Balogun, dijo el lunes que era injusto que la FIFA descartara a uno de los mejores jugadores de Estados Unidos.

Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, dijo la UEFA el lunes, añadiendo que “La decisión de ayer … cruzó una línea roja”.

“Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada.”

Trump defendió su papel en el asunto el lunes, diciendo a los periodistas en la Casa Blanca: “Lo único que hice fue pedir una revisión, porque no me parecía falta.”

La Real Federación Belga de Fútbol dijo estar “asombrada” por la decisión de la FIFA de declarar Balogun elegible para jugar y que lo impugnaría.

“La RBFA aún no ha recibido ninguna decisión ni explicación de la FIFA respecto a este asunto”, afirmó en un comunicado el lunes. “Por lo tanto, no tiene otra opción que cuestionar la elegibilidad del jugador para el próximo partido.”

“Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el desarrollo de los acontecimientos y continuará luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de ética, competencia justa y los intereses del fútbol en su conjunto.”

Las críticas de alto perfil coincidieron con las de algunos grandes nombres del deporte.

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“Este es nuestro deporte, no el suyo”, dijo el exentrenador del Liverpool, Juergen Klopp, en las negociaciones para convertirse en el nuevo seleccionador de Alemania.

“Si Donald Trump y Gianni Infantino realmente resolvieron esto entre ellos, sería una locura; Eso pone todo en duda. Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, no deberían tener absolutamente nada que ver con esto.”

El presidente de la federación alemana de fútbol (DFB) afirmó que “la integridad de la competición y la credibilidad de la FIFA están en juego.” A medida que las críticas se extendían al ámbito político, el Comisario Europeo de Deporte advirtió contra “la instrumentalización del deporte con fines políticos.”

En cuestión de minutos, la decisión del domingo de suspender la prohibición dominaba los boletines deportivos y los programas de entrevistas, mientras comentaristas, comentaristas y exjugadores debatían si la FIFA había defendido la justicia o socavado sus propias normas.

La FIFA no respondió a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios sobre la decisión ni la llamada de Trump con Infantino.

No es la primera vez este año que la FIFA es acusada de mezclar política con deporte, ya que el jefe de la FIFA, Infantino, asistió a la reunión de la Junta de Paz del presidente Trump en febrero y enfrentó preguntas posteriores sobre la neutralidad política del organismo.

Balogun, que ha marcado tres goles para Estados Unidos en el torneo, fue expulsado tras una revisión del VAR por arrastrar sus botas por la pierna del defensa Tarik Muharemovic y ponerse en su pie durante la victoria sobre Bosnia y Herzegovina en los octavos de final.

La tarjeta roja conllevaba una sanción automática de un partido, lo que dejó fuera a Balogun del enfrentamiento del lunes contra Bélgica. La FIFA, en cambio, suspendió la suspensión por un periodo de prueba de un año sin revocar la tarjeta en sí.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió Trump en Truth Social mientras la Casa Blanca celebraba la reincorporación de Balogun al equipo con una publicación en X que decía: “USA-USA-USA.”

El seleccionador inglés Thomas Tuchel dijo que la entrada de Balogun no merecía una tarjeta roja, pero cuestionó la decisión de suspender el castigo, tras ver cómo su defensa Jarell Quansah era expulsado en la victoria por 3-2 de su equipo en octavos de final contra México el domingo.

“¿Quién revoca esta decisión entonces y cuándo? ¿Y con qué motivo? ¿Hasta dónde llega esto ahora?Esto es extraño para mí”, dijo Tuchel a los periodistas en el Estadio Azteca en México.

Incluso el exdirector de la FIFA, Sepp Blatter, que dimitió en 2015 en medio de acusaciones de corrupción, se sumó a las críticas.

“Las tarjetas rojas no se anulan con llamadas políticas. Son revocados por normas, pruebas y organismos independientes”, afirmó. “Si un presidente estadounidense interviene ante el presidente de la FIFA — y un jugador es exonerado de repente antes de un partido eliminatorio del Mundial — la pregunta es inevitable: ¿Qué vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de juegos para el poder político.”