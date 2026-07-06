¡Un histórico! Julián Quiñones iguala el récord de mexicanos con más goles en las Copas del Mundo

MILENIO

Un mexicano nace donde se le dé la gana, es lo que ha demostrado Julián Quiñones al igualar a Luis Hernández y a Javier Hernández como máximo anotador de la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.

Sí, Quiñones nació en Colombia, pero no quita el hecho de que su formación futbolística se dio en México, tanto en el norte del país con la camiseta de Tigres, como en el centro con Lobos BUAP y en el sur con Venados de Yucatán.

Julián se formó en México y consagró su carrera aquí. Primero con dos títulos con los Felinos; luego con el bicampeonato con Atlas, y después con otro bicampeonato con las Águilas del América.

Y antes del Mundial explotó su cuota goledora, pero ahora en Arabia Saudita con Al Qadsiah, anotando 53 goles en 59 partidos; 28 de ellos en la última temporada, consagrándose así como el máximo goleador de la Saudi Pro League.

Y sí, superó a jugadores élite como Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Sadio Mané, entre otros.

Julián Quiñones iguala récord mexicano en los Mundiales

Ahora, Quiñones se convirtió en el mexicano con más goles en las Copas del Mundo, y lo hizo en su primera justa mundialista y guiando a la Selección Nacional desde la Fase de Grupos.

Julián superó a los históricos Luis Matador Hernández y Javier Chicharito Hernández, que hicieron cuatro goles durante sus carreras en los Mundiales.

La primera anotación cayó ante Sudáfrica. Necesitó nueve minutos para romper el empate sin goles y para estrenarse en una Copa del Mundo, con todo y baile a lo Tshabalala incluido.

El segundo tanto cayó el 24 de junio, cuando el Tricolor derrotó a Chequia para el pase perfecto en la Fase de Grupos. Julián aprovechó que la pelota le rebotó a Jorge Sánchez y, dentro del área, no le quedó más que empujarla. Con este gol se puso a la par de figuras como Jared Borgetti, Ricardo Pelaez, Luis García, entre otros.

El tercero vino en un momento crucial del Mundial 2026: los Dieciseisavos de Final. Cuando México más lo necesitó, lideró el contragolpe por la banda izquierda, tras un buen pase filtrado de Luis Romo, y definió al mano a mano con Galíndez. Acá igualó a Rafa Márquez y a Cuauhtémoc Blanco.