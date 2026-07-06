Cristiano Ronaldo anuncia que este es su último Mundial previo al Portugal vs. España

MEDIO TIEMPO

Cristiano Ronaldo admitió que este Mundial será el último de su carrera y subrayó que se va sin arrepentimientos, de cara al duelo de octavos de final de Portugal contra su vecina España en Dallas el lunes.

El jugador de 41 años, que participa en un récord de su sexto Mundial, hizo el comentario al final de una rueda de prensa en la que insistió en que pondría fin a su exitosa carrera a su manera.

“Que este sea mi último Mundial; es mi último Mundial, y espero que mañana no sea mi último partido”, dijo antes de retirarse entre los aplausos de los periodistas.

El exdelantero del Manchester United y el Real Madrid había rechazado anteriormente confirmar que el torneo sería el último de su carrera, a pesar de que tendrá 45 años cuando se dispute el próximo torneo en 2030.

“Terminaré cuando yo decida. Siempre me hacen la misma pregunta: ¿es esta la última? Ya veremos. No quiero llamar la atención sobre esto, lo más importante es jugar bien mañana”, dijo Ronaldo a los periodistas el domingo.

“Voy a ser totalmente sincero: pase lo que pase mañana, Cristiano se irá con la conciencia tranquila al 1000%. He dado todo lo que podía al fútbol; jugar durante tantos años es mi pasión. No lo he hecho por necesidad, me va bien en la vida. Se trata de pasión. Juego con la selección y me encanta jugar al fútbol”.

“Pase lo que pase mañana, no voy a presionarme pensando que tengo que ganar. Hay que disfrutar de cada partido en una gran competición como el Mundial. Creo que no lo estoy haciendo tan mal. He marcado tres goles; otros lo han hecho mejor, pero creo que no lo estoy haciendo tan mal”.

RELAJADO

Un Ronaldo relajado admitió haber disfrutado más del torneo actual que de sus cinco mundiales anteriores y se mostró confiado en que el equipo de Roberto Martínez pueda imponerse a una selección española que ha ido mejorando a medida que avanzaba.

“Si no tuviéramos esta convicción, no estaríamos aquí”, dijo. “Ha sido una experiencia maravillosa, estamos mejorando en cada partido”.

“Sabemos que es una competición dura y que es imposible hacerlo siempre bien. Algunos buenos equipos han quedado eliminados y eso lo dice todo. El equipo está bien, tranquilo y bien preparado. Nos vamos a enfrentar a un rival difícil, pero creo que estaremos preparados”.

El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid disputará su partido número 233 con la selección de Portugal si sale al campo contra España, un país con el que tiene una estrecha relación tras haber pasado nueve temporadas en el Real Madrid.

Sin embargo, su historial goleador frente al vecino ibérico de Portugal es limitado, con solo cuatro goles ante los españoles. Ese total incluye un triplete en el empate a 3-3 durante la fase de grupos del Mundial de 2018.

“España siempre es una de las favoritas para ganar la Eurocopa y la Liga de Naciones; ya ha ganado esta competición”, dijo. “España es la favorita. Tiene más títulos que Portugal, pero esta es una competición diferente, con jugadores diferentes. Hay lesiones, hace calor”.