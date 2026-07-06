Adulta mayor falleció atropellada en la carretera México–Tuxpan

Sadit González

La mañana de este lunes 6 de julio se registró un accidente sobre la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del tope ubicado frente al Hospital Integral de Xicotepec de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer, presuntamente de la tercera edad, perdió impactada por vehículo.

La víctima quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.

Vestía blusa de manga larga color azul, una falda gris y mallas azul marino.